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Оставались сутки до освобождения Славянска: в этот день, 4 июля, четыре года назад возле села Новоселовка произошел танковый бой, в котором погибло семь бойцов из 93-й механизированной бригады. На тот момент это были очень большие потери: ведь не случилось еще ни Иловайска, ни Донецкого аэропорта. 10-й блокпост – так известна среди военных эта точка на карте. Чем же она была важна?

10-й блокпост был установлен в июне 2014-го почти что в тылу российских гибридных сил – между селами Первая Новоселовка и Уманское Ясиноватского района. Его целью было перерезать коммуникацию группировки «ДНР» и расшить присутствие украинских войск на Донбассе. Блокпост простоял двое суток.

Карта военных действий на тот момент выглядела так:

​«Это было начало войны»

По официальное данным, на 10-м блокпосте противник использовал танки, снайперов и пулеметы.

Журналист и волонтер Юрий Бутусов объясняет, что 10-й блокпост прикрывал важное направление, поэтому его разгром для российских гибридных сил имел стратегическое значение.

«Противник проводил серию атак и обстрелов украинских передовых подразделений. Это направление было важным комуникационным узлом для украинских войск, так как тогда наша оборона была слабой и это тонкое кружево опорных пунктов, которые прикрывали основные точки, это и было выражением присутствия украинской власти на Донбассе. Каждый из этих пунктов имел неоценимое значение, тактическую и оперативную ценность», – рассказывает Бутусов.

Он отмечает, что тогда военнослужащими командовал полковник Владимир Мамадалиев, офицер штаба Оперативное командование «Юг».

«Его направили для усиления контроля на особо уязвимых направлениях. Туда, где неопытным людям надо было увидеть работу настоящего офицера, услышать адекватные решение. Ведь офицеров тогда не хватало, а тем более людей, способных командовать. Это начало войны, бои только начались», – говорит Бутусов.

Бой длился полтора часа

Старшина 93-й бригады Сергей Кирик, непосредственный участник боя, рассказывает, что атака началась в 4-5 утра.

Бой длился полтора часа. Обстрелы велись с минометов и танков. Кирик корректировал огонь артиллеристов 93-й бригады и считает, что благодаря этому многим из украинских военных удалось выжить.

Невзирая на то, что блокпост простоял всего два дня, военные успели окопаться.

«Когда бой закончился, противник не знал, какое подразделение разгромил. Они распространили информацию, что уничтожили блокпост Национальной гвардии, погибло около 50 человек», – рассказывает Кирик.

Для 93-й бригады это был первый танковый бой.

«Это была страшная ситуация, тела убитых были очень изуродованные. Мне приходилось подписывать ребят, потому что кто-то должен был это сделать. Что бы их похоронить, нужно было знать, где чье тело. Хоронили ребят в закрытых гробах», – говорит старшина.

Связь с местным населением

Возле 10-го блокпоста погибли полковник Владимир Мамадалиев, солдаты Александр Савенков, Дмитрий Шевченко, Андрей Крылов, Алексей Заика, Руслан Рущак и Дмитрий Чабанов. Через несколько месяцев после боя на месте бывшего блокпоста волонтеры установили крест, а уже через год – часовню и обелиск.

Сергей Кирик с боевыми товарищами собрали упоминания о трагических событиях – остатки сожженного БТР, флаг, брошенные солдатские вещи и передали их в областной краеведческий музей.

Кирик размазывает, что после боя постепенно разыскал родных погибших товарищей. Несколько дней назад отец одного из солдат интересовался у Сергея, как погиб его сын.

По словам Кирика, вооруженные силы пытались найти общий язык с местным населением, но получалось не всегда и не со всеми. Военные предполагают, что в тот день позиции ЗСУ сдал именно кто-то из местных.

«Я думаю, что некоторые местные жители сдали наши позиции, потому что били очень точно, прямо там, где был наш лагерь, на дальних позициях плотно в центр лагеря», – говорит участник событий.

В то же время, старшина рассказывает, что военные пытались общаться с местным населениям и объяснять, кем они есть.

«Было много дезинформации против нас. Когда мы приезжали, народ сначала нас боялся, кричали: «бандеры», «каратели», «убийцы». Но потом, когда мы показывали, что мы вооруженные силы и выполняем свой долг, отношение менялось. Мне было приятно, когда в одном селе местная продавщица нас защищала, говорила: «Что они вам делают, стоят за селом, проверяют машины, ничего не просят, тихонько и спокойно». С некоторыми местными жителями мы до сих пор поддерживаем связь, созваниваемся, поздравляем с праздниками», – говорит Кирик.

Выжившие участники тех событий и родственники солдат каждый год собираются возле обелиска в Новоселовке, чтобы почтить память тех, кто погиб на 10-м блокпосту в июле 2014 года.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)