Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 15 липня (карта)

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ТУТ
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Мапа англійською мовою
2
UKRAINE – ENGLISH Map: The situation in a combat zone at Donbas, 15Jul2018
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