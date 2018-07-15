Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Липень 2018, Київ 13:22
Війна на Донбасі

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 15 липня (карта)

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 15 липня 2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ
Мапа англійською мовою
1 Мапа англійською мовою
UKRAINE – ENGLISH Map: The situation in a combat zone at Donbas, 15Jul2018
2 UKRAINE – ENGLISH Map: The situation in a combat zone at Donbas, 15Jul2018

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG