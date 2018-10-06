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06 Жовтень 2018, Київ 20:12
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 6 жовтня (карта)
06 Жовтень 2018, 18:58
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
6 жовтня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 6 жовтня (карта)
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