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07 Жовтень 2018, Київ 13:18
Війна на Донбасі

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 7 жовтня (карта)

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 7 жовтня 2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ
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2 Мапа українською мовою
Мапа англійською мовою
3 Мапа англійською мовою

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