Порошенко заявив про готовність ЗСУ дати відсіч «збройній агресії з моря»

Президент України Петро Порошенко 12 жовтня проінспектував навчання Збройних сил на узбережжі Азовського моря і повідомив про готовність до оборони від Росії.

«Сьогодні у Запорізькій області військові відпрацювали навчання по обороні ділянки морського узбережжя на 12 балів. Наші військові чітко продемонстрували, що ЗСУ готові дати відсіч можливій збройній агресії ворога з моря та захистити Україну», – вказав глава держави у Facebook-повідомленні.

У військових навчаннях на узбережжі Азовського моря беруть участь підрозділи морської піхоти, берегової артилерії, армійська авіація, танкові підрозділи Військово-морських сил України та Сухопутних військ. У координації із ЗСУ діють підрозділи Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Всього в навчаннях беруть участь 600 військовослужбовців та 150 одиниць техніки.

Метою навчань є відпрацювання реакції української армії та флоту разом з іншими силовими підрозділами на можливу висадку ворожого десанту на узбережжя Азовського моря.