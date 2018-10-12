У Дніпрі відкрили меморіальну дошку бійцю-добровольцю Олександру Малолітньому. Пам’ятний знак встановили на середній школі № 52, яку він закінчив.

Вшанувати пам’ять бійця прийшов батько загиблого, друзі, бойові побратими, школярі та вчителі. За словами організаторів, це вже другий меморіальний знак загиблому на сході випускникові школи. Перший, присвячений пам’яті бійця батальйону «Айдар» Миколи Ніколаєва, відкрили раніше.

«Я пам’ятаю Олександра як веселого, завжди життєрадісного хлопчика. У нього були надзвичайно красиві карі очі… Коли я дізналась про його смерть, це був великий удар, адже це мій однокласник. У своїй школі я працюю вчителем історії, у нас діє музей, де є куточок, присвячений воїнам на сході України, і там вже є у нас фото і Олександра. На своїх уроках у школі я згадую ще раз і ще раз про ці події, бо дуже важливо виховувати в нашої молоді гордість за те покоління, яке поклало життя, аби ми в майбутньому жили в мирній, єдиній державі», – розповіла однокласниця загиблого бійця і вчителька історії Олена Златова.

Діти запалили свічки й поклали квіти до меморіалу, священик прочитав заупокійну молитву.

Олександр Малолітній (позивний «Мальок») народився у Дніпрі, 1994 року закінчив школу, навчався на електрозварювальника та водія, працював водієм автобуса. У лютому 2014 року був зарахований до Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Загинув 12 серпня того ж року, коли автобус з українськими бійцями потрапив у засідку на блокпосту під Донецьком.

За даними з Книги пам’яті, станом на липень 2018 року на Донбасі загинуло найбільше бійців із Дніпропетровської області – 449.