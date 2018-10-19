Кремль формує новий фронт, але Україна зробила великий прогрес у боротьбі з Росією (огляд преси)

«Москва розраховує змусити прихожан узятися за зброю», – у статті під таким заголовком експерт «Газети по-українськи» політолог Віктор Небоженко стверджує, що Кремль формує новий фронт боротьби з Україною. Не зуміли реалізувати проект «Новоросія». На фронті теж нічого не виходить. Тому почали застосовувати силу, яка всередині могла б боротися з Україною. Приклад терористичної «Ісламської держави» показує, що віруючих легко перетворити на м’ясо для бойових дій. Росія розраховує, що прихожан можна змусити взятися за зброю. Але забули врахувати – вже не 2014 рік. Україна слабка в реформах, але в боротьбі з Росією зробила великий прогрес. Ніхто не стане загравати з людьми, які спробують дестабілізувати ситуацію в країні.

Політичні сили не зацікавленні у виборах за відкритими списками, стверджує в «Газеті по-українськи» політолог Вадим Карасьов. Він зазначає, що змішана система виборів влаштовує будь-яку партію влади, бо дає змогу формувати свою більшість. Коли є труднощі зі створенням коаліції, долучають мажоритарників. Їм це вигідно – бо отримають більше грошей з бюджету на округи, менше податкового тиску на бізнес, гарантію від наїздів силовиків. Політолог вважає, що нинішня система працює на партійних лідерів. Бо вони формують списки. Відкриті ж – можуть змінити «розклади» всередині політичних сил, підірвати владу їхніх босів. У небажанні змінювати систему ніхто не зізнається. Оскільки західні партнери на цьому наполягають, прямо проти них ніхто не піде. Тому обирають тактику маневрування. Це – хитра гра, щоб Виборчий кодекс не був ухвалений. Експерт переконує, що державне фінансування партій витрачають не на партійну розбудову, а на рекламу їхніх лідерів. Будівництво йде зверху вниз, а не навпаки. Ситуація законсервована. Потрібно буде тиснути на новий парламент, щоб змінити виборчу систему. Багато залежатиме від наступного президента. Змінити Виборчий кодекс можна і зараз. Але це нікому не вигідно. Списки вже складають і погоджують, пішли інвестиції.

Майбутні кандидати вже давно заполонили країну зовнішньою рекламою і відповідними виступами на телебаченні, констатує газета «День». Враховуючи ситуацію, в якій перебуває сьогодні Україна, перед претендентами на президентське крісло стоїть надскладна задача, де головним питанням є – розлучення з кланово-олігархічною системою. Цю систему російський агресор не тільки підживлював, а й постійно використовував. Як результат – західні сусіди України, які на початку 1990-х перебували позаду України, сьогодні пішли далеко вперед. Власне, майбутньому президенту потрібно нарешті зайнятися державотворенням і забезпеченням добробуту громадян. Причому не за допомогою напівзаходів, коли на першому місці особисті інтереси, а реально – заради національних інтересів. Окремий момент – дії Кремля, який втілює свою політику не тільки через війну й окупацію, а й намагаючись нав’язати українцям «правильних кандидатів» на виборах. Отже, це той момент для країни, коли майбутньому кандидату, який стоїть на державницьких позиціях, потрібно фактично пройти між Сціллою і Харібдою, щоб перемогти і розпочати реальні реформи. Газета поцікавилась в експертів: що має зробити кандидат у президенти, щоб перемогти, про що не говорять з українськими виборцями та чи готове сьогодні українське суспільство висунути і підтримати «інших»? Більшість експертів вважає, що у потенційних кандидатів у президенти України залишається лише один шлях. Це радикальний популізм. Тобто їм необхідно пообіцяти щось таке, щоб завтра до них переметнувся натовп виборців від інших більш обережних у обіцянках кандидатів.

Як інформує газета «Голос України», сьогодні на центральній площі Керчі окупованого Криму заплановано прощання із загиблими. Утім, багато українських політиків та експертів з кримського питання вже висловили недовіру керованому Кремлем розслідуванню. Експерти видання наголошують, що тільки-но з'ясувалося, що керченський убивця був прихильником «Новоросії» та захисником «русского мира», Слідчий комітет Росії одразу перекваліфікував кримінальну справу зі статті «терористичний акт» на «убивство двох та більше осіб». Звісно, хіба можуть бути борці за «русский мир» терористами! А ось якби цей Влад Росляков виявився українцем, котрий проживає у Криму, чи кримським татарином? Утім, це питання риторичне, зазначає видання у статті «У Криму відкрили ще одну скриньку Пандори».