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В Северодонецке просят расширить центр реабилитации детей с инвалидностью. Родители говорят: хотели бы заниматься с детьми и после достижения ими совершеннолетия, а педагоги добавляют, что детей с нарушениями развития из года в год здесь становится все больше.

Северодонецкий центр социальной реабилитации детей-инвалидов сейчас обслуживает порядка 200 человек. Это и дети с инвалидностью, и те, кто находится в так называемой «группе риска» – дети, имеющие нарушения развития или заболевания, которые могут привести к инвалидности. Центр занимается социальной, психолого-педагогичной и физической реабилитацией. Часть детей занимаются индивидуально, другие – в общих группах. По словам учителя-реабилитолога Юлии, на занятиях акцент делается на социализации и физическом развитии детей.

У нас некоторые детки в группу вообще не ходили. Они учатся взаимодействовать

«У нас некоторые детки в группу вообще не ходили. Они знакомятся друг с другом. Учатся взаимодействовать. Мы берем какую-то сюжетную линию, сказку какую-то обыгрываем. Учимся выполнять различные действия. На занятиях мы развиваем мелкую моторику. Например, работы с аппликацией, красками, штрихованием. Общую моторику – это зарядка. Делаем подвижные разминки под музыку», – рассказывает учитель-реабилитолог Юлия.

Сейчас центр социальной реабилитации работает с детьми до 18 лет. Однако есть планы работать с такими детьми и после достижения ими совершеннолетия, говорит врач-педиатр Валентина Найденова. Однако для этого нужно расширять центр.

Детки, которые от нас уходят, мамы не находят им других занятий

«Детки, которые от нас уходят, мамы не находят им других занятий. Они скучают. Они обращаются к нам. Они хотят ходить на занятия. Но для того, чтобы они ходили к нам на занятия, нужно не просто расшириться, а очень сильно расшириться», – говорит Валентина Найденова.

В Северодонецке детей с инвалидность с каждым годом становится все больше – Степовая

Северодонецкий центр социальной реабилитации детей-инвалидов сейчас располагается в помещении бывшего детского садика. Кроме него, в том же здании располагается управление социальной защиты и территориальный центр социального обслуживания пенсионеров. Не хватает как помещений, так и специалистов, говорит директор центра Ольга Степовая. Например, по ее словам, в центре работает всего один психолог. А детей, которые нуждаются в его помощи – 70 человек. Когда центр создавался, говорит Ольга, все прописывалось под реалии 2008-2009 годов. Но сейчас ситуация изменилась.

Количество детей с инвалидностью в городе каждый год растет

«К сожалению, количество детей с инвалидностью в городе каждый год растет. То есть, если говорить о детках с инвалидностью, то каждый год идет прирост где-то плюс 6% к предыдущей цифре. Если брать детей с нарушениями развития и детей так называемой группы риска, то это плюс 20-25% каждый год», – рассказала Ольга Степовая.

Городские власти уже принимали решение расширить этот центр, но пока никаких продвижений в этом вопросе нет.

«Мы неоднократно обращались к органам власти с просьбой решить этот вопрос. В 2016 году на сессии в ноябре была утверждена городская целевая программа по расширению центра. Она предполагала и увеличение территории центра, и увеличение штата, и увеличение услуг. До настоящего момента вопрос этот не решен. Он завис в воздухе», – рассказала мама пациента центра Ольга Ложечка.

Мы пока не можем найти помещение для расширения центра – Фесенко

Помещение, на которое мы рассчитывали, фонд имущества продал в июле

Расширить центр пока нет возможности из-за отсутствия подходящего помещения, говорит заместитель северодонецкого городского головы Инна Фесенко. По ее словам, недавно горсовет делал запрос в фонд коммунального имущества. Но подходящего для центра реабилитации здания не нашлось.

«Помещение, на которое мы рассчитывали, фонд имущества продал в июле месяце. Из имеющихся, что они нам дали – нет подходящих», – рассказала Инна Фесенко.

По ее словам, теперь они будут рассматривать вариант покупки частого здания. Но как быстро будет принято решение, она спрогнозировать не может.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)