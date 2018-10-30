Заборона політичної реклами демократизує вибори (огляд преси)

Реформа виборчої системи зараз є питанням національної безпеки, боротьби з політичною корупцією, виконанням міжнародних зобов’язань, переконують експерти газети «День». Вони нагадують, що виборчий кодекс розглядають безперервно вже майже рік, але це відбувається вкрай повільно. На сьогодні пройдено лише половину правок, причому до принципових правок робоча група ще не переходила. Зараз головне –передати проект від робочої групи в профільний комітет і в прискореному режимі розглянути правки. Таким чином, цілком реально навіть до Нового року винести кодекс на голосування. Експерти газети також наголошують на потребі врегулювати прозорість виборчих фінансів. Сьогодні виборці, експерти, ЗМІ, громадськість мають можливість ознайомитися із фінансовим звітом фактично за тиждень до і після голосування. Наприклад, якщо буде низка порушень законодавства щодо фінансування виборчих компаній, кандидат не отримує навіть репутаційних ударів. Тому потрібно запровадити форму звітності у форматі онлайн, щоб кандидат звітував у режимі реального часу. Це означатиме контроль за виборчими фінансами, бо Україна є рекордсменом у Європі за кількості витрачених грошей на виборчі кампанії. Ще одне питання, яке, на думку експертів, потребує реформування, – заборона політичної реклами. Це зробить вибори більш дешевими, тобто посилить можливості неолігархічних кандидатів і збільшить її змістовну складову.

Російські війська на кордоні з окупованим Донбасом – це загороджувальний загін від бойовиків, – стверджує в «Газеті по-українськи» військовий експерт Дмитро Снегірьов. Він переконує, що Путін створив санітарну межу, щоб бойовики, розчарувавшись в обіцянках Москви, не пішли штурмом брати Кремль. Напередодні президентських та парламентських виборів 2019 року російські війська на Донбасі діятимуть за перевіреними схемами. Окуповані території використовують як полігон для відпрацювання методик ведення диверсійної роботи, тестування нових зразків техніки. Перетворили Донбас на табір для вишколу російських спецпризначенців, стверджує експерт.

Суд Європейського союзу дозволив Верховному суду Австрії продовжити розгляд справи українського олігарха Дмитра Фірташа. Цим рішенням відновлено процес його екстрадиції до Сполучених Штатів Америки, переконує «Газета по-українськи». Ордер на арешт Фірташа американці видали влітку 2013-го. Звинувачують, що дав хабара на суму майже $18,5 мільйона під час отримання ліцензії на видобуток титанової руди в Індії. Фірташу загрожує до 50 років тюрми та конфіскація всіх активів. Видання пише, що Фірташ потрібен США, щоб створити ще один фактор впливу на Москву. Донедавна він був ключовим гравцем на ринку газу у Східній Європі. Як учасник компанії «Росукренерго» він постачав російський газ до України. Знає всі номери рахунків і внутрішню інформацію. Вашингтон сподівається отримати ці дані. Експерт видання прогнозує, що екстрадиція може відбутися до президентських виборів 2019-го.

Газета «Україна молода» пише, що Україна вчиться жити з дорогим газом. Шлях до цього буде тернистим, але й повернення назад неможливе. Не лише з економічних, а й iз політичних мотивів. Кредити МВФ, які Київ виторгував в обмін на подорожчання газу, допоможуть державі уникнути дефолту, але обіцяний експертами Фонду економічний ефект можливий тільки тоді, коли вдасться зменшити споживання газу. Докладніше йдеться в статті «Подорожчання у кредит».