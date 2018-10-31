У війні з Росією Україна протистоїть не лише Кремлю (огляд преси)

Дописувач газети «День» Сергій Грабовський не може збагнути, чому, маючи відносно вільний доступ до найрізноманітніших інформаційних джерел, абсолютна більшість росіян воліє вірити пропагандистам державного телебачення, не переймаючись бажанням самостійно обмислювати факти та робити висновки. Навівши конкретні приклади, автор зазначає, що в путінській Росії більшість населення панічно боїться влади та її спецслужб. Однак навіть у нацистській Німеччині, за аналітичними даними тамтешніх «компетентних органів», 10-15% «істинних арійців» критично сприймали діяльність влади та дозволяли собі відповідно висловлюватися (Геббельс придумав щодо таких навіть слівце «критикасти»). Росію, яка зберегла свій імперський дух і перетворилася на неототалітарну державу, може повернути на шлях цивілізованого розвитку лише якийсь грандіозний політико-економічний катаклізм. До того часу Україні доведеться діяти в парадигмі протистояння не лише кремлівській владі, а й значній (якщо не більшій) частині російського суспільства, яке живе поза нормами ХХІ століття, керуючись зовсім іншою, ніж євроатлантичний світ, логікою – сумішшю середньовічних і сталінських настанов. Стаття називається «Росія в імлі».

Днями Ангела Меркель зробила резонансну заяву, оголосивши, що поступово відходитиме від політики: більше не претендуватиме на посаду голови «ХДС» та не висуватиме свою кандидатуру на посаду глави уряду на наступних виборах до бундестагу 2021 року. Що означає це рішення та як це вплине на Україну і Німеччину? – аналізує газета «День». Видання пише, що будь-яке ослаблення позицій канцлера Меркель грає не на руку Україні. Адже в українському випадку, коли говорять Німеччина, то мається на увазі передусім Меркель. У нинішнього канцлера є розуміння не лише важливості справи України, а й уже певна емоційна прив’язка до країни, переконує експерт видання. Тому допоки Меркель залишатиметься канцлером, доти українська влада (принаймні при нинішньому президентові), робитиме ставку на діалог саме з нею. На цьому наголошується в статті «Нова глава» для Меркель і невідомість для Європи».

Про необхідність і переваги децентралізації для України розповідають експерти газети «День». Вони наголошують, що децентралізація в разі позитивного результату мае стати інструментом боротьби з сепаратизмом в Україні. По-перше, вважає експерт, вона є «асиметричною відповіддю на агресію Росії», а по-друге, інструментом для реінтеграції Криму та Донбасу. Взагалі, вийшла цікава річ, Росія намагалася нав’язати Україні федералізацію, але на противагу їй з’явилася децентралізація, зазначає видання.

Газета «Голос України» інформує, що імпорт автомобілів з Росії цього року зріс на 14%, а загальна сума на липень склала 59 мільйонів доларів США. При цьому українське автомобілебудування перебуває у кризовому стані. Виробництво зменшується за всіма категоріями. Саме тому народні депутати вимагають від Кабінету міністрів України вжити заходи, спрямовані на обмеження імпорту автомобілів з країни-агресора. Детальніше про це йдеться в статті «Просять заборонити імпорт російських авто».

Газета «Україна молода» пише, що керівництво «Укрпошти» вимагає чергового підвищення тарифів на власні послуги – у випадку відмови погрожує масовими скороченнями відділень та листонош, а також планує припинити обслуговування пенсіонерів. Видання зазначає, що монопольне становище «Укрпошти» та підкреслено легкого ставлення топ-менеджменту компанії до своїх посадових обов’язків спричинили черговий конфлікт: цього разу з пенсіонерами. «Укрпошта» може припинити доставку пенсій, якщо новий тариф на цю послугу не буде затверджений. Такий ультиматум нещодавно висунув Ігор Смілянський, гендиректор «Укрпошти». Смілянський, якого газетярі вважають близьким до бізнесмена Ріната Ахметова, відомий користувачам послуг «Укрпошти» величезними зарплатами, які отримує він та його найближче оточення. Втім, споживачів та листонош обурює не стільки факт високих зарплат, скільки контраст доходів перших осіб у структурі та рядових працівників. Докладніше йдеться в публікації «Шантаж – і нічого особистого!»