ДТП і пожежа на Рівненщині: поліція повідомляє про загиблих

Увечері в Сарненському районі Рівненської області зіткнулися три автомобілі, внаслідок чого двоє людей загинули, повідомляє місцева поліція.

За даними правоохоронців, подія сталася увечері 1 листопада.

«За попередньою інформацією на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» неподалік селища Клесів зіткнулося два легкових та один вантажний автомобіль, унаслідок чого виникла пожежа. В автопригоді загинуло двоє осіб», – йдеться в повідомленні.

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За даними патрульної поліції, з початку 2018 року до початку жовтня в Україні сталося понад 108 тисяч дорожньо-транспортних пригод. В них загинули понад 2200 людей, майже 22 400 дістали поранень.