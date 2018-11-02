Меджліс скликає конференцію Курултаю кримськотатарського народу – Чубаров

Меджліс кримськотатарського народу скликає конференцію делегатів Курултаю VI скликання 12 листопада в Києві, повідомив голова представницького органу кримських татар Рефат Чубаров.

Він повідомив, що делегати мають намір обговорити ситуацію в Криму і завдання органів національного самоврядування за умов анексії півострова, а також виконати постанови другої позачергової сесії Курултаю кримськотатарського народу VI скликання (Бахчисарай, 29 березня 2014 роки) «Про реалізацію кримськотатарським народом права на самовизначення на своїй історичній території – в Криму».

Перший Курултай кримськотатарського народу був обраний у листопаді 1917 року. З 9 до 26 грудня 1917 року він працював як національні установчі збори, які ухвалили основні кримськотатарські закони.

Курултай кримськотатарського народу відновив свою діяльність в 1991 році в процесі повернення корінного народу Криму на батьківщину. В Україні Курултай визнаний найвищим представницьким органом кримських татар. Після анексії Криму Росія заборонила його діяльність.