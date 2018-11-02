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02 Листопад 2018, Київ 12:27
#Точно

Понад 100 тисяч гривень зарплати отримав перший заступник голови Держфінмоніторингу

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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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