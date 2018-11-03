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03 Листопад 2018, Київ 20:14
#Точно

7,5 мільйонів гривень отримав народний депутат Развадовський від продажу майна

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