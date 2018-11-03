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03 Листопад 2018, Київ 20:14
#Точно
7,5 мільйонів гривень отримав народний депутат Развадовський від продажу майна
03 Листопад 2018, 19:00
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
7,5 мільйонів гривень отримав народний депутат Развадовський від продажу майна
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