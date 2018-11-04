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04 Листопад 2018, Київ 16:39
#Точно

Президент Порошенко отримав 28,8 мільйона гривень доходу від продажу цінних паперів та корпоративних прав – #Точно

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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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