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Суботнє інтерв’ю | Сергій Плохій, професор історії Гарвардського університету
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24 Листопад 2018, Київ 14:45
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 24 листопада (карта)
24 Листопад 2018, 13:39
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
2
4 листопада
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 24 листопада (карта)
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