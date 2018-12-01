В Україні у найближчу добу снігопади припиняться, але похолодає

В Україні найближчої доби, 2 грудня, погодні умови покращаться і знову похолодає, повідомляє «Укргідрометцентр».

Опадів не очікується, лише вночі в північних областях і на Лівобережжі місцями невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 9–14° морозу, в Карпатах 15–20°, на сході країни 3–8° морозу. А вдень в Україні 2–7° морозу, в західних і південних областях близько 0°.

У Києві 2 грудня вночі прогнозується місцями невеликий сніг, вдень без опадів, на дорогах ожеледиця, температура повітря вночі близько 10°, вдень 4–6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 2 грудня найвища температура повітря вдень була в 1961 році –13,1°, а найнижча у 1998 році вночі – -21,5°.