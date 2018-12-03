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03 Грудень 2018, Київ 16:32
ВИПУСКИ ПРОГРАМИ «СХЕМИ»

Конкурс суддів: назад у майбутнє («СХЕМИ» |№196)

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Один із головних стовпів розвиненого демократичного суспільства – незалежні суди. Зараз в Україні триває реформа, в рамках якої йде відбір суддів до нових Верховного суду та Вищого антикорупційного суду. Набір на конкурсній основі. Чи можуть старосистемні судді, які вже скомпрометували себе і мають темні плями в трудовій біографії, потрапити туди? І чи мають шанс потрапити в оновлені найвищі судові інстанції ті судді, яких неможливо корумпувати, які незалежні від зовнішніх впливів, які вільно вершать правосуддя? «Схеми: корупція в деталях» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») уважно стежать за цим конкурсом.

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