Виставка, на якій можна «відправити Путіна в нокаут» – фотогалерея

Світ переживає не найкращі часи: але чи робить кожен із нас достатньо для того, щоб змінити його? Апатія – одне з багатьох питань, про які говорить виставка в центрі сучасного мистецтва Dox у Празі.
Назва виставки – «Ласкаво просимо до важких часів» (Welcome to hard times). Це – велика спортивна зала, куди запрошують «прокачати» не лише тіло, але й розум. Хто знає, може під час такого тренування вам на думку раптом спаде вирішення таких глобальних проблем, як забруднення навколишнього середовища або голод?
Назва виставки – «Ласкаво просимо до важких часів» (Welcome to hard times). Це – велика спортивна зала, куди запрошують «прокачати» не лише тіло, але й розум. Хто знає, може під час такого тренування вам на думку раптом спаде вирішення таких глобальних проблем, як забруднення навколишнього середовища або голод?
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