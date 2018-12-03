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03 Грудень 2018, Київ 19:37
Фотогалереї

Виставка, на якій можна «відправити Путіна в нокаут» – фотогалерея

Світ переживає не найкращі часи: але чи робить кожен із нас достатньо для того, щоб змінити його? Апатія – одне з багатьох питань, про які говорить виставка в центрі сучасного мистецтва Dox у Празі.

Назва виставки – «Ласкаво просимо до важких часів» (Welcome to hard times). Це – велика спортивна зала, куди запрошують «прокачати» не лише тіло, але й розум. Хто знає, може під час такого тренування вам на думку раптом спаде вирішення таких глобальних проблем, як забруднення навколишнього середовища або голод?
На думку митців-авторів виставки (Ерік Кесселс, Елінор Мілчан, Антуан Родріґез, Віктор Фрешо), люди сьогодні не дбають в достатній мірі про те, що відбувається у світі. Причин може бути кілька: щось не впливає на них безпосередньо або вони нічого не можуть з цим, як їм здається, зробити. І замість того, щоб зосереджуватися на нагальних питаннях, людина вирішує йти у тренажерний зал. Але ось цей зал відрізняється однією особливістю
1 На думку митців-авторів виставки (Ерік Кесселс, Елінор Мілчан, Антуан Родріґез, Віктор Фрешо), люди сьогодні не дбають в достатній мірі про те, що відбувається у світі. Причин може бути кілька: щось не впливає на них безпосередньо або вони нічого не можуть з цим, як їм здається, зробити. І замість того, щоб зосереджуватися на нагальних питаннях, людина вирішує йти у тренажерний зал. Але ось цей зал відрізняється однією особливістю
Наприклад, одна з інсталяцій &ndash; &laquo;Праві чи ліві&raquo;. Це &ndash; боксерські груші із зображеннями деяких&nbsp; &laquo;могутніх&raquo; світових лідерів. Серед них &ndash; і тирани, і правителі, і самопроголошені визволителі, які виражають свої думки &laquo;фізично, без страху помсти, відповідно до їхніх політичних вподобань чи особистих антипатій&raquo;. Тут, до речі, є і Дональд Трамп, і&nbsp;Олександр Лукашенко, і Володимир Путін. Це і акт непокори, і вираження безсилля у світі, і терапевтичний засіб позбутися розчарування, що накопичилося, зауважують автори. Як саме? Вдягнувши боксерські рукавиці і &laquo;розправившись&raquo; з будь-яким із представлених політиків. Позбудьтеся емоцій, що накопичилися, тут &ndash; у безпеці, в залі &laquo;важких часів&raquo;!
2 Наприклад, одна з інсталяцій – «Праві чи ліві». Це – боксерські груші із зображеннями деяких  «могутніх» світових лідерів. Серед них – і тирани, і правителі, і самопроголошені визволителі, які виражають свої думки «фізично, без страху помсти, відповідно до їхніх політичних вподобань чи особистих антипатій». Тут, до речі, є і Дональд Трамп, і Олександр Лукашенко, і Володимир Путін.

Це і акт непокори, і вираження безсилля у світі, і терапевтичний засіб позбутися розчарування, що накопичилося, зауважують автори. Як саме? Вдягнувши боксерські рукавиці і «розправившись» з будь-яким із представлених політиків. Позбудьтеся емоцій, що накопичилися, тут – у безпеці, в залі «важких часів»!
&laquo;Тренування, яке змушує вас брати участь у великих проблемах, що загрожують нашому світу кожного дня &ndash; ви не можете ігнорувати їх у цьому тренажерному залі!&hellip; Хто знає, може ви отримаєте кубики на животі, або, можливо, ви прийдете з рішенням щодо забруднення океану чи бідності&raquo;, &ndash; пропонує виставка
3 «Тренування, яке змушує вас брати участь у великих проблемах, що загрожують нашому світу кожного дня – ви не можете ігнорувати їх у цьому тренажерному залі!… Хто знає, може ви отримаєте кубики на животі, або, можливо, ви прийдете з рішенням щодо забруднення океану чи бідності», – пропонує виставка
Одна з представлених проблем &ndash; те, що сьогодні 844 мільйони людей &ndash; або ж 1 із 9 осіб &ndash; все ще мають складнощі з доступом до питної води. Водночас 1 мільйон людей вбиває саме вода &ndash; через погану санітарію та хвороби, пов&#39;язані з цим. А тим часом пляшкова вода &ndash; мультиміл&rsquo;ярдний бізнес, який презентує воду як гарантію здоров&rsquo;я і довгого життя
4 Одна з представлених проблем – те, що сьогодні 844 мільйони людей – або ж 1 із 9 осіб – все ще мають складнощі з доступом до питної води. Водночас 1 мільйон людей вбиває саме вода – через погану санітарію та хвороби, пов'язані з цим. А тим часом пляшкова вода – мультиміл’ярдний бізнес, який презентує воду як гарантію здоров’я і довгого життя
Один із відвідувачів виставки позує біля боксерської груші із зображенням Володимира Путіна
5 Один із відвідувачів виставки позує біля боксерської груші із зображенням Володимира Путіна
Кардіо тренування можна цілком поєднати із переглядом новин &ndash; одне іншому ніяк не заважає
6 Кардіо тренування можна цілком поєднати із переглядом новин – одне іншому ніяк не заважає
ЗМІ та уряди допомагають просувати пропаганду страху, щоб отримати підтримку своїм діям. А наше безкінечне споживання цієї інформації робить нас активними співучасниками цього театру війни, вважає Мілчан. Цифрове споживання, частиною якого є кожен, насправді робить нас більш вразливими до маніпуляцій, і саме на це звертає увагу виставка в одній з інсталяцій
7 ЗМІ та уряди допомагають просувати пропаганду страху, щоб отримати підтримку своїм діям. А наше безкінечне споживання цієї інформації робить нас активними співучасниками цього театру війни, вважає Мілчан. Цифрове споживання, частиною якого є кожен, насправді робить нас більш вразливими до маніпуляцій, і саме на це звертає увагу виставка в одній з інсталяцій

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