Виставка, на якій можна «відправити Путіна в нокаут» – фотогалерея

1 На думку митців-авторів виставки (Ерік Кесселс, Елінор Мілчан, Антуан Родріґез, Віктор Фрешо), люди сьогодні не дбають в достатній мірі про те, що відбувається у світі. Причин може бути кілька: щось не впливає на них безпосередньо або вони нічого не можуть з цим, як їм здається, зробити. І замість того, щоб зосереджуватися на нагальних питаннях, людина вирішує йти у тренажерний зал. Але ось цей зал відрізняється однією особливістю