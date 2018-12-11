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11 Грудень 2018, Київ 14:08
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 11 грудня (карта)
11 Грудень 2018, 13:57
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
11 грудня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 11 грудня (карта)
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