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14 Грудень 2018, Київ 20:14
ВИПУСКИ ПРОГРАМИ «СХЕМИ»

Таємниця адміністрації президента («СХЕМИ» | №198)

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Під час всієї президентської каденції Петра Порошенка журналісти «Схем» спостерігають та розповідають про візитерів його Адміністрації, і весь цей час їм відмовляють у доступі до офіційного журналу відвідувачів – інформації про те, хто і чому приходить на зустрічі до президента. Серед них – депутати, посли, міністри; всі вони приходять на Банкову відкрито, здебільшого в робочий час і заходять через центральну прохідну. А ось бізнесмени й олігархи, які також часті гості Банкової, заїжджають в АП таємно і часто – вночі.

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