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14 Січень 2019, Київ 15:20
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 14 січня (карта)
14 Січень 2019, 14:52
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
14 січня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 14 січня (карта)
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