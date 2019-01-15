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15 Січень 2019, Київ 20:00
ВИПУСКИ ПРОГРАМИ «СХЕМИ»

Дайджест-2018: коштовні відпустки, таємні зустрічі та розсекречені бізнеси («СХЕМИ» | №199)

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Таємна відпустка президента на Мальдівах і коштовний вояж генпрокурора на Сейшели, непублічні зустрічі Тимошенко з олігархом Пінчуком і схема виведення майже 2 мільярдів гривень з банку сина Януковича через банк Порошенка, нафтогазовий бізнес куми Путіна в Росії та таємні візити Медведчука на Банкову, а також спроба старих кадрів часів Януковича потрапити до оновлених судів – зібрали для вас наші найцікавіші розслідування за 2018 рік і наслідки, до яких вони призвели.

Також у дайджесті: «Назад у майбутнє. Конкурс суддів» (повтор)

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