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25 Січень 2019, Київ 17:34
ВИПУСКИ ПРОГРАМИ «СХЕМИ»

Росіяни під прикриттям. Хто добудує Хмельницьку АЕС за 70 мільярдів? («СХЕМИ» | №201)

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В уряді вирішили добудувати Хмельницьку атомну електростанцію (ХАЕС). Будівництво 3-го і 4-го енергоблоків було заморожене ще з радянських часів. Тепер цей грандіозний за ресурсами та витратами проект знову збираються реанімувати. Його кошторис нині – близько 70 мільярдів гривень.

Ключове питання – хто зможе забезпечити добудову двох реакторів? Виявилось, що в технічному завданні вже виписаний тип реактора конкретного виробника – Skoda JS. І хоча ця компанія зареєстрована у Чехії, та насправді має російське коріння – вона підконтрольна підсанкційному російському «Газпромбанку».

Окрім того, Skoda JS фігурує у кримінальній справі НАБУ щодо екс-депутата Миколи Мартиненка – як компанія, за домовленостями з якою, за версією слідства, він виводив державні гроші з України на свою панамську фірму. Чи є альтернативи такому проблемному підряднику для добудови ХАЕС? І чи відповідає рішення уряду за будь-що завершити це будівництво національним інтересам України?

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