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27 Січень 2019, Київ 12:01
Новини | Суспільство

45 мобільних груп для протидії домашньому насильству діятимуть у 2019 році – Національна поліція

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У 2019 році в Україні почнуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство, персонал відібраний, повідомили в Національній поліції.

«В 2019 році в Україні запрацюють 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство», – йдеться в повідомленні на сторінці відомства у Фейсбук.

В інформації наголошено, що вже відібрано близько 450 поліцейських, які після спеціальної підготовки працюватимуть у складі цих груп. Частина з них вже пройшла навчання в 2018 році.

Зазначено, що за підтримки міжнародних партнерів у Києві стартували тренінги для інших поліцейських.

Ілюстраційне фото
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