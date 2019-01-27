45 мобільних груп для протидії домашньому насильству діятимуть у 2019 році – Національна поліція

У 2019 році в Україні почнуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство, персонал відібраний, повідомили в Національній поліції.

«В 2019 році в Україні запрацюють 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство», – йдеться в повідомленні на сторінці відомства у Фейсбук.

В інформації наголошено, що вже відібрано близько 450 поліцейських, які після спеціальної підготовки працюватимуть у складі цих груп. Частина з них вже пройшла навчання в 2018 році.

Зазначено, що за підтримки міжнародних партнерів у Києві стартували тренінги для інших поліцейських.