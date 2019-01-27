У Львові протестували проти підняття вартості проїзду у маршрутках

Близько двох десятків львів’ян 27 січня прийшли до міської Ратуші, щоб висловити свій протест і привернути увагу мешканців щодо підняття вартості проїзду у маршрутках.

Із 1 лютого, згідно з рішенням виконкому Львівської міськради, проїзд у маршрутках зросте з 5 до 7 гривень. Приватні перевізники безкоштовно перевозитимуть пенсіонерів та осіб із інвалідністю 3-ї групи, до цього вони відмовлялися возити пільговиків.

Невелика група львів’ян домовилася про протест через соціальні мережі. Люди тримали в руках плакати, інформуючи перехожих про небґрунтоване, на їхню думку, підняття вартості проїзду.

«Мене обурює те, що громадський транспорт не контролює міська рада. Оплачувати перевізникам потрібно не за кількість пасажирів, а кількість виконаних рейсів. Має бути один квиток на всі види транспорту, все має обліковуватись. Зараз перевізники не контрольовані, гроші платимо і не знаємо, скільки вони пасажирів перевозять», – каже учасник протесту Наталія Бандило.

Учасники протесту вимагають від міської ради провести повторні громадські слухання щодо вартості проїзду у маршрутках.

«З кількох людей може початися більша акція. Ми б хотіли знати, як і всі львів’яни, на основі чого підняли вартість проїзду, побачити документи. Які причини? Чому все відбулося без обговорення з громадянами. Якість перевезення погана. Були виділені гроші на запровадження електронного квитка. Куди ці гроші пішли?» – говорить учасник протесту Орест Цимбрівський.

Електронний квиток у Львові міські чиновники вкотре обіцяють запровадити, тепер кажуть, що це має статися у вересні 2019 року. Раніше міський голова Андрій Садовий не раз заявляв, що е-квиток буде на початку 2018 року, а потім і на початку 2019 року. Більшість громадських активістів не вірять у такі обіцянки, вважаючи, що безконтрольність пасажироперевезень у громадському транспорті вигідна перевізникам і посадовцям.

За словами учасників протесту, їхня акція попереджувальна.