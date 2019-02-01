«Ілюзіоністи». Як боти «Нарфронту» спотворювали громадську думку («СХЕМИ» | №202)

Соціальні мережі – потужний сучасний інструмент впливу на вибори.

Офіційне розслідування у США зібрало докази, що результати виборів, на яких переміг Дональд Трамп, могли бути спотвореними через нечесне використання особистих даних користувачів фейсбуку. Компанія Марка Цукерберга, попсувавши через цей скандал репутацію та втративши мільярди доларів – пообіцяла виправитись.

На початку цього року нова політика фейсбуку торкнулась і України, як держави, в якій цьогоріч пройдуть вибори президента. Тепер кандидати не зможуть рекламуватись у фейсбук за гроші, сплачені з-за кордону. Це має обрізати інтернет-фінансування проросійських кандидатів – зокрема, з Москви, пояснюють в Мінінформполітики.

Але результати народного волевиявлення спотворюються не лише під впливом інших держав. Є ще один популярний серед політиків інструмент, якому у фейсбуці вже багато років не можуть дати ради.

Це використання партіями та окремими політиками – масових фейкових сторінок, так званих ботів, тобто, користувачів, які насправді не існують. Вони публікують компліментарні дописи та лишають позитивні коментарі, захищають політика від критики, словом, всіляко спотворюють громадську думку. За гроші.

Це – вводить в оману реальних користувачів, тобто це – технологія обману. Саме тому політики всіляко заперечують, що користуються послугами проплачених ботів. А «Схеми» –​ публікують докази. Цього разу –​ про політиків із «Народного фронту».