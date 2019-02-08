Допоможи мільярдеру: хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету? («СХЕМИ» | №203)

Принцип розподілу грошової підтримки для аграрних бізнесменів із держбюджету викликав хвилю обурення, коли у 2017 році з’ясувалось, що позаштатний радник президента Петра Порошенка і мільярдер Юрій Косюк отримав на свої птахофабрики найбільше дотацій із-поміж усіх українських аграріїв. Тож «Схеми» вирішили перевірити, наскільки рівний і однаковий підхід до всіх охочих отримати державну допомогу у цій сфері. Усе виявилось достатньо непрозоро: комісія при міністерстві, яка визначає розмір дотацій, забороняла журналістам програми фіксувати на відео свої засідання, а документи про отримувачів грошей платників податків виявилися вкрай важкодоступними. Зрештою, вдалося з’ясувати, що серед найбільших отримувачів бюджетної допомоги – компанії народних депутатів (насамперед членів аграрного комітету парламенту). У час, коли звичайним фермерам подекуди навіть не повідомляють про причини відмови, фірмам таких бізнесменів, як Косюк, сприяють навіть тоді, коли формально не всі документи відповідають вимогам.