Бывшие сотрудники масложиркомбината в Славянске требуют вернуть заработанные деньги

14 февраля в Славянске более ста бывших сотрудников общества с ограниченной ответственностью «СФС ТРЕЙД», известного в народе как Славянский масложиркомбинат, собрались возле проходной предприятия на акцию протеста. Люди требовали вернуть честно заработанное. Ведь руководство предприятия задолжало: кому за месяц, кому – за два. А еще – не выплатили положенные при увольнении деньги. Директор обещает погасить долги. Люди ему не верят. Поэтому в конфликте будет разбираться полиция.

Несмотря на День всех влюбленных, настроение у бывших сотрудников масложиркомбината в Славянске – далеко не праздничное. Возле проходной предприятия их собралось больше ста. Люди говорят, что уволились, но положенные выплаты и зарплату не получили.

Нужда заставила бывшую сотрудницу предприятия Наталью копить долги. У женщины двое детей. Она пришла протестовать с пятилетним сыном Артемом:

«Кредитная карта. Платим, ждем. Если будет чем оплатить эти долги, проценты. Выхода другого нет, все равно кушать хочется каждый день», – говорит она.

А Владислав, бывший коллега Натальи, говорит: работал на предприятии с 1994 года. Помнит его цветущим и приносящим доход. А сегодня мужчина – в долгах как в шелках.

«Есть семья, жена тоже ищет работу. Занимаем, пока занимаем, но уже не у кого», – отмечает он.​

Им должны еще с декабря

Все протестующие были сотрудниками общества с ограниченной ответственностью «СФС ТРЕЙД». Рассказывают, что в декабре 2018-го работали всего по три дня в неделю, а заработную плату получили только за первую половину месяца. Таким образом, предприятие осталось должно за вторую половину декабря, кому-то не выплатили зарплату за работу в январе, также люди не получили гарантированные выплаты при увольнении. Задолженность у некоторых рабочих превышает 15 тысяч гривен.

Исполняющий обязанности руководителя предприятия Константин Сокол не встретился с людьми, потому что был в командировке. По телефону он сообщил, что комбинат остановился из-за нехватки сырья для переработки. А сейчас Сокол ищет пути решения проблемы.

«Не было средств, чтобы заплатить. Все будет оплачено людям, все выплаты. Дело времени. Я вот сейчас в командировке пытаюсь продать, есть там у нас некондиционное масло, чтобы людям выдать зарплату», – рассказывает Сокол.

Вмешалась полиция

Протестующие рассказали, что и с прошлым собственником комбината были конфликты: пришлось судиться за зарплаты. Суд постановил вернуть деньги, но эти решения так никто и не выполнил.

Не веря в то, что государство может защитить их права, люди обратились за поддержкой к общественникам.

​Руководитель общественной организации «Другий фронт» Евгений Недосека уверен, что широкая огласка и поддержка общества поможет решить проблему поскорее.

«Люди чувствуют себя незащищенными ни с какой стороны. И они хотят докричаться хоть куда-нибудь уже… Мы ситуацию будем пробовать держать под контролем, чтобы все было в правовом поле», – говорит он.

По вызову Евгения Недосеки к проходной комбината приехали полицейские. Бывшие сотрудники комбината составили и передали правоохранителям заявление с просьбой принять меру к руководству предприятия.

Такое же заявление решили написать на имя городского головы Славянска Вадима Ляха. В свою очередь, заместитель городского головы Славянска Андрей Рубан пообещал протестующим юридическую поддержку.

Получится ли вернуть честно заработанные деньги? Бывшие сотрудники масложиркомбината не теряют надежду и рассчитывают на то, что их права будут защищены.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)