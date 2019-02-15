«Гра в піддавки»: чи відсудить генпрокурор Луценко газовий бізнес оточення Порошенка? («СХЕМИ» | №204)

Протягом усієї своєї каденції генпрокурор Юрій Луценко регулярно демонстрував свою лояльність до президента Порошенка: був на його політичних заходах, запрошував на весілля до власного сина. Такі дії заборонені кодексом професійної етики працівника прокуратури, адже кумівство у владі – не просто рудимент старої політичної системи, а й пряма загроза верховенству права. Тож чи є довіра до розслідування ГПУ, в рамках якого підлеглі Луценка нібито намагаються відібрати в оточення Порошенка газовий бізнес, визнавши незаконною видачу державою ліцензії на видобуток газу за заниженою ціною? Чи справді Луценко пішов би проти інтересів свого кума Порошенка? «Схеми» проаналізували цей процес – це швидше схоже на банальну гру в піддавки.