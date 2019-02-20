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20 Лютий 2019, Київ 13:41
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 20 лютого (карта)
20 Лютий 2019, 12:54
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
2
0
лютого
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 20 лютого (карта)
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