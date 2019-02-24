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24 Лютий 2019, Київ 14:18
Війна на Донбасі

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 24 лютого (карта)

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 24 лютого 2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ
Мапа англійською мовою
1 Мапа англійською мовою
UKRAINE – ENGLISH Map: The situation in a combat zone at Donbas, 24Feb2019
2 UKRAINE – ENGLISH Map: The situation in a combat zone at Donbas, 24Feb2019

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