В Італії прогнозують низьку явку українських виборців: 100 євро на дорогу до дільниці віддасть не кожен

На закордонних виборчих дільницях у розпалі підготовка до виборів президента України 31 березня 2019 року. В Італії, де офіційно живуть близько 240 тисяч українців, за спостереженнями лідерів громад, виборча активність буде нижчою, ніж п’ять років тому. Серед причин називають зневіру громадян і недосконалість, на їхню думку, виборчого законодавства України стосовно голосування за кордоном.

У Римі у консульському відділі посольства України в Італії після обіду небагатолюдно. Більшість громадян забирають документи, запит на які оформили зранку. Кілька жінок прийшли зареєструватися виборцями і нервують біля віконця. Вони поспішають у справах, а їх просять пропустити людей, котрі підписують готові документи. Окремого віконця для реєстрації виборців немає.

Зранку для таких відвідувачів процедура відбувається швидше, бо консульські працівники приймають усіх підряд за чергою. Виключно для реєстрації виборців консульський відділ працює по неділях.

«Я все зробила, стала на консульський облік, все добре. Серед моїх знайомих у Римі є ті, які цікавляться виборами. У неділю, коли тут було відкрито для реєстрації, після недільної служби у церкві прийшли багато моїх друзів», – розповідає літня жінка, залишаючи подвір’я установи.

Осторонь байдуже споглядає чоловік років 30. «Ви також прийшли реєструватися виборцем?» – запитую. «Нет. Смысла в этом не вижу», – відрізав у відповідь.

​Виїзна реєстрація

Виборчі комісії почнуть роботу при дипломатичних установах України наступного тижня. А до цього часу другий місяць поспіль роз’яснювальну роботу і реєстрацію виборців активно проводять консульські працівники. Чи не найбільш неприємною «новацією» для багатьох стала вимога відповідно до законодавства особисто з’являтися на виборчу дільницю для реєстрації у списку виборців.

2014 року у зв’язку з надзвичайними подіями в Україні заяви про внесення до цього списку дозволялося передавати до дільниці третіми особами. Це робилося через керівників громадських асоціацій або членів виборчих комісій.

Цього разу, якщо ваша виборча адреса не записана на відповідній закордонній дільниці, слід завчасно до дня виборів особисто туди дістатися, щоб подбати про внесення до списку виборців.

Без цієї підготовчої роботи явка із закордонним паспортом 31 березня до дільниці не гарантує можливості взяти участь у виборах – вас просто може не бути у списках. Щоб піти назустріч людям і охопити якомога більше виборців, дипломатичні працівники запровадили виїзні реєстрації вихідними у місцях компактного проживання українців.

«Ми залучили всі можливі форми спілкування з громадою: Facebook, веб-сторінка, телефоном та електронною поштою поширюємо інформацію, а ще виїздимо у міста і зустрічаємося з людьми при церквах чи асоціаціях, завчасно повідомивши про приїзд. Я помітив великий інтерес серед людей до цих виборів», – повідомив Радіо Свобода генеральний консул України в Неаполі Віктор Гамоцький.

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Варіанти реєстрації виборцем

Процедура реєстрації доволі проста. Спочатку кожний має перевірити через електронний кабінет виборця свою виборчу адресу.

Якщо ця адреса не в Неаполі, Римі чи Мілані, тоді законом передбачені декілька варіантів зареєструватися виборцем, інформує консул Гамоцький. Хто голосуватиме вперше, бо виповнилося 18 років, пише заяву про включення до державного реєстру виборців. Хто змінив прізвище, то, знайшовши себе у державному реєстрі за попереднім прізвищем, пише заяву про зміну персональних даних, пред’явивши відповідні документи.

Хто перебуває в Італії менше від трьох місяців (гості, викладачі або люди на лікуванні), на основі відповідної заяви може бути зареєстрований виборцем.

Громадяни України, які незаконно перебувають за кордоном (не мають дозволу на проживання від місцевих органів влади), також мають можливість зареєструватися виборцями. Вони пишуть заяву про зміну виборчої адреси. При цьому, згідно із законом, їм слід пред’явити будь-яке документальне підтвердження про перебування в іноземній країні (довідка від лікаря, чек про сплату консульських дій тощо). Нормативні акти не вимагають перекладу італійських документів українською мовою.

Легальним трудовим мігрантам радять вибирати із двох варіантів. Перший – ставати на тимчасовий консульський облік (діє 3 роки), що дає можливість автоматично бути зарахованим до державного реєстру виборців. Другий – подавати заяву про зміну виборчої адреси, що не завжди гарантує внесення до списків.

В обох випадках потрібні документи, де вказана адреса проживання в Італії.

​Не стають на консульський облік, бо бояться контролю податкової

Дипломати зауважують, що чимало людей безпідставно вагаються, чи ставати їм на консульський облік, побоюючись можливого контролю українських податкових органів. Адже призначення консульського обліку – мати можливість швидкого зв’язку і допомоги громадянам у разі природного лиха чи надзвичайних ситуацій, пояснює консул Гамоцький.

Його колега Роман Горяйнов, генеральний консул України в Мілані, звертає увагу на те, що між тимчасовим консульським обліком і заявою про зміну виборчої адреси є різниця.

При прийнятті громадянина на тимчасовий консульський облік його дані через МЗС установа передає до відділу державного реєстру виборців України, і там уже зобов’язані зарахувати цього виборця на виборчій дільниці відповідно в Мілані, Римі чи Неаполі. А заяви про зміну виборчої адреси консульство передає до реєстру виборців на місцях в Україні, де вирішують подальшу долю заявника.

«Ми чітко пояснюємо людям: якщо ви стаєте на консульський облік, то стовідсотково потрапляєте до списку виборців, якщо пишете тільки заяву про зміну виборчої адреси, то все залежить від відділу реєстру виборців в Україні, і консульська установа нічого тут не може гарантувати, внесуть вас до списків відповідної закордонної виборчої дільниці чи ні», – пояснив Роман Горяйнов для Радіо Свобода.

За інформацією дипломатів, одночасно з реєстрацією виборців триває й організаційна робота спільно з італійськими правоохоронцями, щоб у день виборів уникнути масового скупчення громадян і забезпечити максимальну пропускну спроможність дільниць. Для цього гуртують волонтерів, які попередньо перевірятимуть людей у списках і надаватимуть необхідну інформацію.

​Непочутий голос громади

В Італії на чотирьох виборчих дільницях у Римі, Мілані й Неаполі за три тижні до виборів зареєстровані приблизно 20 тисяч виборців. Це неповні 9 відсотків від загального числа українців (майже 240 тисяч), які офіційно живуть на Апеннінах.

На думку представників українських громад у регіонах Італії, виборча активність мігрантів цього разу буде нижчою порівняно з 2014 роком, коли відбулася анексія Криму і почалося воєнне вторгнення Росії на Донбасі.

Вимога особистого відвідування дільниці для зміни місця голосування чи власне голосування спричиняє завжди низку незручностей для людей, які живуть на великих відстанях від дипломатичних установ.

Цього разу слід виділити два дні на подорожі, що часто тягне чималі фінансові витрати. Із острова Сардинії до римської виборчої дільниці дорога в обидва кінці обійдеться щонайменше у 100 євро. Мало хто наважується витрачати таку суму для поїздки на вибори, каже місцевий активіст Володимир Степанюк.

За його словами, під час виїзних реєстрацій люди часто порушували тему необхідності змінити виборче законодавство України. Вони вважають, що вже давно на часі запровадити зміни, які б дозволяли створювати дільниці не лише на території дипломатичних представництв, а й у місцях компактного проживання українців. Громадський діяч пропонує робити це при почесних консульствах України або при офіційно зареєстрованих українських товариствах, або ж надати можливість «голосувати поштою» (відправляти бюлетень на консульську адресу), що практикують інші країни.

«Ми понад 10 років порушуємо це питання, але, на жаль, парламентарі в Україні цього не роблять, бо, певно, це дає їм більше можливості використовувати адмінресурс для фальсифікації результатів виборів. Вони знають, що люди за кордоном не поїдуть масово голосувати», – розмірковує у розмові з Радіо Свобода Володимир Степанюк, представник української громади у місті Кальярі (Сардинія).

Неможливість голосувати ближче до місця проживання активісти вважають обмеженням виборчого права громадян України за кордоном. Петицію із пропозиціями зміни закону відправили до Кабінету міністрів 5 років тому голови громадських організацій північного регіону Венето. Але з Києва жодної реакції не було. Про це нагадала у розмові з Радіо Свобода одна із підписантів листа Анна Паров’як, громадська діячка з міста Віченци.

«Ніхто там, певно, і не читав нашу петицію. Видно, Україна не зацікавлена, щоб її громадяни голосували за кордоном. В Україні дадуть гречки, цукру, бабусь поприводять, словом, потрібну кількість зроблять, а за кордоном цього не зроблять, тут український виборець свідоміший. Україна не зацікавлена у виборцях за кордоном, бо це неконтрольована маса», – вважає Анна Паров’як.

Серед краян в області Венето вона спостерігає невеликий інтерес до майбутніх виборів президента України. «Люди навіть на філіжанку кави шкодують грошей, годі говорити про поїздку для реєстрації чи на голосування до Мілана», – додає жінка. Однак головнішою причиною незацікавленості виборами вона називає загальну байдужість і зневіру громадян у змінах на краще в Україні.