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08 Березень 2019, Київ 21:10
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 8 березня (карта)
08 Березень 2019, 20:07
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
8
березня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 8 березня (карта)
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