Як закривали справу президента Порошенка та ховали документи за грифом «секретно» («СХЕМИ» | №208)

П’ять років тому, коли Петро Порошенко тільки став президентом України, за ним тягнулась одна «невирішена проблема». Міліція розслідувала кримінальне провадження за фактом руйнування історичної пам’ятки – інцидент стався ще у 2012 році на його приватній ділянці у центрі Києва навпроти Лаври. Цю землю Порошенко отримав за безцінь у результаті нехитрої схеми, про яку журналісти Радіо Свобода розповіли у перший рік його президентства. На цій, тепер приватній землі розташована пам’ятка національного значення – земляний вал Київської фортеці, Олексіївський люнет, який був частково зруйнований будівельною технікою, що мала звести маєток для Порошенка. Та після обрання Порошенка президентом тодішня міліція швидко закрила справу – нібито «у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення», хоча факт руйнування пам’ятки – а це кримінальний злочин – раніше був встановлений слідством. Уже нова поліція довгий час не могла розшукати бодай якісь матеріали того провадження. А коли «Схеми» офіційно запитали у різних державних органів документи щодо землі Порошенка і дозволи на ній будуватись, які можуть бути доказами вчиненого ним кримінального злочину – виявилось, що їх вилучило Управління державної охорони, підпорядковане президентові. Документи заховали під грифами службової і навіть державної таємниці.​