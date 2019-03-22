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22 Березень 2019, Київ 21:48
ВИПУСКИ ПРОГРАМИ «СХЕМИ»

Силовики для кандидатів: як напередодні виборів Порошенко та Тимошенко заручились підтримкою СБУ, ГПУ та МВС («СХЕМИ» | №209)

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В українських виборах не останню роль відіграють силовики. Кримінальні справи на опонентів, збір інформації про конкурентів, контроль над вуличними акціями – неповне меню послуг, доступних кандидатам, які заручились підтримкою очільників різних правоохоронних органів.

До того ж, як вже показує практика, для ще більш радикальних дій в орбіті силовиків є дружні організації-сателіти. Як українські правоохоронці масово порушують закладений в закон принцип аполітичності силових органів – і чим це може загрожувати на виборах президента України?

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