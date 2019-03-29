Як друг президента Кононенко заробляв на аферах в енергетиці та чи має Коломойський вплив на Зеленського? («СХЕМИ» | №210)

Упродовж п’яти років «Схеми» викривали численні зловживання владою серед найвпливовіших українських політиків – незалежно від їхньої політичної приналежності. Та в центрі уваги завжди лишався президент Петро Порошенко – адже він зосередив на собі ухвалення ключових для держави рішень. А також його найближчі соратники, між якими глава держави розділив найважливіші сфери впливу. Зокрема, йдеться про близького друга та бізнес-партнера президента Ігоря Кононенка. Ставши заступником голови парламентської фракції Порошенка, він отримав під своє кураторство одну з ключових і найбільш прибуткових державних сфер – енергетику. Про тіньовий вплив Кононенка на рішення у цій галузі протягом останніх років говорили багато – але докази були лише опосередковані, адже бракувало прямих підтверджень його власної корупційної вигоди з афер в енергетиці.

Та отримавши унікальні записи розмов, верифікувавши їх за допомогою західної експертизи і співставивши з подіями того періоду, «Схемам» вдалося розкрити одну з найбільших афер в енергетиці часів президентства Порошенка, а також встановити роль у ній найближчого соратника глави держави Ігор Кононенко.

​Чи має український олігарх Ігор Коломойський на найрейтинговішого кандидата в президенти Володимира Зеленського – останньому часто допікають цим питанням перед виборами. Сам Зеленський переконує, що ні – адже їх нібито пов’язують лише ділові відносини, і те: тільки тому, що продукти «Кварталу 95» виходять на каналі «1+1». «Схеми» вирішили це перевірити – і проаналізували, наскільки Зеленський може бути залежним від олігарха.