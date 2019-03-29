Вікторія Насібулліна

(Друкуємо мовою оригіналу)

Кино для невидящих людей: уже 2 месяца в Бахмуте работает клуб, где показывают фильмы с тифлокомментариями. Это дополнительное озвучивание фильма, в котором подробно описывается видеоряд между репликами героев. Премьерный показ тифломильма в городской библиотеке для людей с нарушениями зрения провели ко Дню влюбленных, это были «Девчата» режиссера Юрия Чулюкина. В этот раз на экране классика кинематографии – «Бриллиантовя рука» Леонида Гайдая. Можно ли посмотреть фильм, если ничего не видишь? Участники бахмутского киноклуба смотрят фильмы с закрытыми глазами.

То, что на экране идет именно тифлофильм, понятно не сразу. Комментарии происходящего в кадре звучат очень органично и не «режут» слух. По сути, тифлофильм – это обычный фильм, в котором просто описываются действия актеров, их эмоции, пейзажи сцен и даже погода. Посмотреть «Бриллиантовую руку» с тифлокомментариями пришло 15 человек. Тамара Ивановна пришла на показ фильма со свежей выпечкой, чтобы после просмотра обсудить кино за чашкой чая с товарищами.

«Я видела когда-то, поэтому я как-то быстро ориентируюсь в фильмах, но когда происходят немые сцены, тут удобней, конечно, мне это нравится. Самое главное – это то, что мы стали общаться. Когда УТОС (Украинское общество слепых – ред.) перестало работать, то конечно общение у нас сократилось, а сейчас с удовольствием приходим, друг друга заново узнаем. Наше общество возрождается потихонечку», – говорит Тамара Ивановна.

Идея показать тифлофильм принадлежит библиотекарю Эльвире Авдеевой.

«Это было как новинка, чего-то новенького хотелось. И нашим читателям очень понравилось. Они, кстати, даже не знали, что есть такие тифлокомментарии. Для человека незрячего просмотр фильма – это всегда небольшая проблема. Потому что, когда никто не говорит, они воспринимают это как тишину. Но, на самом деле, во время тишины что-то происходит: кто-то в этот момент встал, подошел к полке, взял книгу или посмотрел вверх, тайфун, цунами, может все, что угодно, происходить, а они этого не видят, не знают», – рассказывает Эльвира Авдеева.

Фильмы с тифлокомментариями библиотекарь находит в интернете.

«У нас не так много фильмов в общем доступе в интернете с тифлокомментариями – это тоже большая проблема», – говорит Эльвира Авдеева.

Она работает в библиотеке для людей с нарушениями зрения 3 месяца. Читальня обслуживает боле сотни слабовидящих и совершенно слепых читателей.

«Иногда нужно встретить, провести, особенно после ремонта у нас тут все изменилось, расстановка мебели... Человек, у которого проблема со зрением, привыкает к определенной обстановке, и я встречаю читателей. Выбор книг тоже совсем по-другому происходит. Если обычный читатель подходит к полке, сам выбирает, здесь нужна помощь в выборе», – рассказывает она.

Помимо фильмов, для читателей библиотеки доступны книги шрифтом Брайля, аудиоверсии газет и книг. Сейчас в библиотеке покупают компьютеры и подключают их к сети интернет, что даст возможность скачивать интересные читателям аудиоверсии печатных изданий, а также тифлофильмы.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)