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Ваша Свобода | Зеленський, Порошенко і російська загроза
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02 Квітень 2019, Київ 14:00
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 2 квітня (карта)
02 Квітень 2019, 13:15
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 2
квітня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 2 квітня (карта)
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