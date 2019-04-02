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Более 100 миллионов гривен потратят в Славянске на рекультивацию земель неработающей свалки. Полигон, куда свозили мусор со всего города, закрыли два года назад. Деньги выделили в облгосадминистрации. К концу года на месте свалки высадят три с половиной тысячи кустов снежноягодника.

Неработающий полигон для твердых бытовых отходов засыпают глинами и готовят плодородный слой, чтобы высадить там кустарники. Эту свалку закрыли еще в 2017 году. Жительница поселка Целинный, что неподалеку, Раиса Петровна говорит, что жить здесь было невозможно. Во дворы ветер постоянно приносил мусор с полигона.

«Весь этот мусор, пакеты, бумага, – все в дом летит. Мы тут задыхаемся летом. Когда окна открываем, дым идет со стороны свалки – невозможно дышать. А сейчас хорошо будет, когда свалку закрыли. Прелесть!» – Радуется пенсионерка.

Ее соседка Галина Федоровна рассказывает, что смрад и дым трагически отразились на жизнях людей. Летом, когда свалка постоянно горела, ядовитый дым стелился по всем улицам и медленно убивал людей.

Вымирали, как мамонты, все мужики

«Это было ужасно. Все пахло мусором. Белье постиранное вывесишь сушить – провоняется. В доме никогда свежего воздуха не было. Воняло очень, постоянный дым жить вообще не давал. Вымирали, как мамонты, все мужики», – вспоминает женщина.

Рекультивировать земли неработающего полигона будут в два этапа. Сначала завезут слои глины. Их возьмут с территории заброшенного карьера. Затем всю территорию в три гектара покроют черноземом и высадят кустарники снежноягодника. Он неприхотлив к почве и осадкам. При этом весь пластик, пленку и резину, которые десятилетиями скапливались на городской свалке, там и оставят. Никакой сортировки не предусмотрено.

Будет проводиться уплотнение, и сверху будет насыпка слоев глины и чернозема

«После технологического этапа рекультивации, когда он будет закончен, будет проведен биологический этап рекультивации. Ничего не будет изыматься из земли. Будет проводиться уплотнение, и сверху будет насыпка слоев глины и чернозема», – рассказывает начальник отдела экологии и природных ресурсов Славянского горсовета Лариса Соловей.

Засыпать неработающий полигон в городе собирались давно, но средств на это не хватало. Поэтому почти два года свалка находилась под открытым небом. В этом году деньги на рекультивацию выделили из областного бюджета.

Для нас это знаковое событие, которое люди ждали давно

«Появились деньги. 103 миллиона выделены департаментом экологии облгосадминистрации на рекультивацию этого полигона. Мы провели тендер и определили подрядчика для выполнения этого проекта. Для нас это знаковое событие, которое люди ждали давно. Экологическая безопасность города поднимется на другой уровень после реализации этого проекта», – считает городской голова Славянска Вадим Лях.

Собранный мусор коммунальщики Славянска сейчас вывозят в соседний Краматорск на новый полигон, а тот, что горожане сортируют, власти планируют продавать на переработку местным предпринимателям.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)