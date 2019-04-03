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Ваша Свобода | Зеленський проти Порошенка: чи будуть дебати?
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03 Квітень 2019, Київ 14:30
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 3 квітня (карта)
03 Квітень 2019, 13:11
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 3
квітня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 3 квітня (карта)
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