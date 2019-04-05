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05 Квітень 2019, Київ 16:59
ВИПУСКИ ПРОГРАМИ «СХЕМИ»

«Вперед, на Банкову!»: як Порошенко, Зеленський та Тимошенко відповідали на незручні питання («СХЕМИ» | №211)

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Кого Володимир Зеленський у разі перемоги на виборах призначить на ключові посади в державі? Як у Петра Порошенка пояснюють, що з його програми зникла обіцянка провести деолігархізацію в країні? Чи має шанси Ігор Коломойський повернути собі націоналізований «Приватбанк», якщо президентом буде Зеленський? Як Порошенко відреагував на гучне викриття стосовно свого соратника та бізнес-партнера Ігоря Кононенка, який, як встановило наше розслідування, ймовірно причетний до схем виведення сотен мільйонів гривень з державних обленерго? Та чи обіцяє Порошенко очистити свою команду від корупціонерів у разі перемоги на виборах? «Схеми» провели декілька днів у штабах кандидатів, щоб поставити ці та інші запитання ключовим претендентам на посаду президента України.

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