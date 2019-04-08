На территории Луганской области уже пятые сутки вместо украинских теле-и радиовещателей свободно работают так называемые «СМИ» с оккупированных территорий. Виной всем долги Концерна РРТ перед энергоснабжающей организацией. Кто в этом виноват и как объясняет это власть?

В разгар гибридной войны жители подконтрольной Луганщины попали в информационный котел. В радиоэфире на украинских частотах здесь спокойно вещают пропагандистские станции с оккупированных территорий. Вот что происходит на волнах украинского «Пульса»:

Естественно, пропало украинское вещание и на оккупированные территории Луганщины. Что же случилось? Оборудование Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения, который транслирует теле- и радиосигналы, отключили от электроснабжения – за долги. Об этом радио «Донбасс. Реалии» рассказала Юлия Рыбалка, пресс-секретарь ООО «Луганское энергетическое объединение». Ограничение энергоснабжения произошло по заявке поставщика – энергетической компании «Енера Схід» 4 апреля.

«Задолженность Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения перед компанией-поставщиком электроэнергии достигла более миллиона гривен. На сегодняшний день отключены от электричества шесть объектов. Это Станица Луганская, Сватово, Беловодск, Меловое, Новопсков и Лисичанск» – комментирует ситуацию Юлия Рыбалка.

Об отключении электричества Концерн РРТ уведомили заранее. И даже в столицу писали.

«В связи со сложной ситуацией энергетики отправляли письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой разобраться в этом вопросе. Поэтому это ну никак не может стать для кого-то неожиданностью» – сообщила Рыбалка. Однако реакции от Кабмина пока нет.

Мы должны, нам должны…

В Концерне РРТ ситуацию не комментируют и попросили письменный запрос. Мы его отправили – ждем.

Вместе с остальными в Луганской области пропал сигнал и Национальной общественной телерадиокомпании Украины – и радио, и аналоговый телевизионный.

Концерн РРТ требует с Общественной телерадиокомпании уплаты денег за трансляцию сигнала. Руководитель компании Зураб Аласания допускает, что до выборов ситуацию уже не исправят. Почему? Долг – никакой не долг, объясняет он, НОТКУ вообще не заказывала услугу трансляции, ведь денег в бюджете на нее нет.

«В переписке с нами они настаивают на возвращении им 99,7 миллиона за прошлый год… Даже если эти деньги были бы прямо сейчас, вот прямо на счету у НСТУ, у нас нет никакого юридического основания рассчитываться с РРТ, никакого… Он (Концерн РРТ – ред.) транслировал, и акты он нам присылает, что вот мы транслировали, как я могу их подписать, подумайте, не заказывав эту услугу», – говорит Аласания.

«Это вредит репутации украинской власти…»

Чтобы узнать, когда же восстановят вещание, мы звонили и в Министерство информационной политики, и в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, но внятного ответа так и не получили.

А пока чиновники никак не разберутся с долгами, журналисты Луганщины опубликовали в социальной сети обращение к президенту, командующему объединенными силами, главе СБУ и другим высокопоставленным. Попросили содействия в восстановлении украинского вещания в прифронтовой области. Услышит ли руководство страны журналистов? По крайней мере, энергетики говорят, что по состоянию на 8 апреля никаких предложений по выплате долгов к ним не поступало.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)