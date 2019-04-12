Як і ким Зеленський літав у міста, де живе Коломойський, та інші новини зі штабу кандидата («СХЕМИ» | №212)

У програмі кандидата в президенти Володимира Зеленського про олігархів немає жодної згадки: він не декларує боротьбу із ними, не обіцяє позбавити їх монопольного контролю над цілими сферами чи хоча б зменшити їхній вплив на українську економіку. Натомість, рівень його наближеності до одного із них – Ігоря Коломойського – предмет тривалих обговорень. Раніше «Схеми» вже розповідали про спільних охоронця і адвоката для олігарха і кандидата. Утім, тепер журналісти з’ясували більше – лише від лютого 2017 року Зеленський щонайменше 13 разів літав до Женеви та Тель-Авіва, де мешкає олігарх Коломойський. Причому, у кожній другій поїздці – у компанії особистого адвоката олігарха. Також журналісти виявили, що Зеленський протягом цього часу неодноразово літав на приватних літаках разом з бізнес-партнерами Коломойського – Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем і Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем.

​А також як продати хату й віддати гроші кандидату? Що новенького із серіалом «Свати»? І навіщо особистому адвокату Коломойського літати в Мінськ? Підбіркою інших новин про переможця першого туру виборів президента України.

​Як відреагували на розслідування «П. дав добро» фігуранти цього матеріалу? Як робота «Схем» вплинула на офіційне розслідування детективів НАБУ? І що про це думає сам президент Петро Порошенко, який наразі бореться за шанс отримати ще один президентський термін?