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Последний крупный мост через Северский Донец должны отремонтировать к сентябрю. На переправе, которая ведет к Святогорску работы уже идут полным ходом. Около 40 человек снимают асфальт и бетонное основание. Затем уложат новый слой гидроизоляции и восстановят дорожное полотно.

Одни работают отбойными молотками, другие готовят новый слой гидроизоляции. Десятки рабочих трудятся на реконструкции моста через Северский Донец между поселком Богородичное и Святогорском. Это следовало бы сделать давно, считает жительница Лимана Наталья. Женщина здесь проезжает едва ли не каждую неделю и на ремонт подвески на своей машине из-за выбоин уже выложила немало денег.

«Это давно надо было делать. Здесь по всей дороге была яма на яме. Хорошо, что теперь сделают. И машины целее будут. Ведь каждую весну подвеску приходилось ремонтировать», – рассказывает женщина.

А вот местный пенсионер Александр ходит пешком. Ждет, когда восстановят асфальт, тогда и выедет на своем велосипеде.

«Тут везде вон кочки да бугры. Невозможно ехать. А вот когда будет гладенький мост, красивый, тогда достану свой велосипед и поеду», – шутит мужчина.

Держался мост, говорят инженеры, на молитве и честном слове.

Из-за разрушенного слоя гидроизоляции, влага разрушила арматуру и начала попадать в несущие опоры. Бетон стал трескаться. Поэтому ремонт необходим.

«Гидроизоляция пришла в негодность, разрушаются балки. Балки – это несущие конструкции моста, на которые ложится вся нагрузка. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение, было принято решение сделать текущий ремонт моста. То есть, обошлись относительно небольшими средствами», – говорит прораб Андрей Фрол.

По публичной системе закупок Prozorro стоимость работ – почти 32 миллиона гривен. Эти деньги выделяют из государственного дорожного фонда и бюджета Донецкой области. В службе автодорог говорят, что это популярный туристический маршрут, поэтому ремонт там необходим.

«Это дорога государственного значения Т-0521. Она примыкает к международной трассе Киев-Харьков-Должанский и ведет к национальному природному парку «Святые горы» и Свято-Успенской Святогорской Лавре. Безусловно, это важный туристический маршрут. Сюда в теплое время года приезжают тысячи туристов и паломников, поэтому необходимо эту дорогу и мост поддерживать в хорошем состоянии», – рассказывает пресс-секретарь службы автодорог в Донецкой области Мария Бритченко.

Закончить ремонт моста строители обещают за 5 месяцев. На время работ проезд перекрывать не будут. Но потерпеть некоторые неудобства водителям придется: на время ремонта по мосту вели реверсивное движение, которое регулируется светофором.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)