На Дніпропетровщині стріляли в громадського активіста, постраждало і двоє перехожих

У суботу, 20 квітня, в місті Кам’янське на Дніпропетровщині невідомі стріляли в громадського активіста Євгена Найду. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили джерела, не уповноважені офіційно коментувати справу.

Водночас у поліції Кам’янського Радіо Свобода підтвердили сам факт стрілянини, внаслідок якої постраждав 33-річний місцевий житель, в якого цілились, та двоє випадкових перехожих.

Як поінформували в поліції, інцидент стався в центрі міста. Невідомі з автомобіля здійснили постріли в 33-річного чоловіка й зникли з місця події.

Стан двох випадкових перехожих, які постраждали під час стрілянини, оцінюється як стабільний. Їм надали медичну допомогу на місці, а потім, як уточнили Радіо Свобода в поліції, також доправили до лікарні.

Поліція вирішує питання про правову кваліфікацію інциденту. На місці події працюють оперативники.

Євген Найда відомий як громадський активіст. У 2015 році балотувався на посаду мера Кам’янського від партії «Укроп».