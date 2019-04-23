Вікторія Насібулліна

(Друкуємо мовою оригіналу)

В городе Северск Донецкой области закрыт единственный спорткомплекс с бассейном «Доломитчик». Его традиционно в прошлом году остановили на лето, но больше не открыли. Что там сейчас, и собираются ли его спасать, выясняло Радио Донбасс.Реалии.

Бассейн, в котором еще год назад проводили областные и районные соревнования, сегодня пуст. Сын Натальи Ивановой занимался в секции плавания с 7 лет, уже в 10 мальчик завоевал свою первую медаль на районных соревнованиях.

Северские дети сегодня могут поплавать только в ванной. Очень грустно

«Бассейн не работает. Северские дети, которые еще год назад показывали достойные результаты и прославляли Северск на всю область, сегодня могут поплавать только в ванной. Очень грустно», – рассказывает Наталья Иванова.

Спортивный комплекс «Доломитчик» – единственное место в Северске, где дети могут заниматься спортом. По словам местного жителя Виталия Гатченко, бассейн всегда работал только в зимний период.

Бассейн в Северске – это жемчужина нашего города

«Бассейн в Северске и сам спорткомплекс «Доломитчик» – это жемчужина нашего города. Спорткомплекс – это то место, где соревнования проводились и областного и всеукраинского уровня. Летом он не работает, там технология такая. Вот, его как закрыли на летний период в прошлом году в конце весны, и больше он свою работу не возобновил», – говорит Виталий Гатченко.

Почти два года Северск является центром объединенной территориальной громады. Однако некоторые объекты социальной сферы, включая спортивный комплекс, до сих пор находятся в собственности Бахмутского районного совета. Заместитель председателя Бахмутского райсовета Степан Легуцкий говорит, что басейн закрыт на ремонт.

Требуется ремонт теплообменника

«Работа бассейна приостановлена фактически с прошлого года, потому что до января там не было поставки газа, невозможно было отапливать. Требуется ремонт теплообменника. Также делается ремонт спорткомплекса и падает штукатурка практически. Сейчас нужно делать ревизию, снимать подвесные потолки», – говорит он.

На вопрос, где же сейчас занимаются дети плаванием, чиновник ответил, что не знает. А соревнования по плаванию, отвечает, проводят в других городах области.

Степан Легуцкий уверяет: бассейн откроют к октябрю этого года.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)