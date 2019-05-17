Як Порошенко та Плахотнюк рятували від санкцій металургійний завод в Придністров’ї («СХЕМИ» | №215)

Напередодні першого туру виборів президента Петро Порошенко фактично зробив послугу проросійським сепаратистам у Придністров’ї – всупереч геополітичним інтересам України. РНБО за прямою вказівкою з Банкової зняла санкції з великого «Молдовського металургійного заводу», розташованого в Придністров’ї – який давно не платить податки в бюджет Молдови, і з якого годуються сепаратисти. Україна внесла «ММЗ» у санкційний список ще в 2018-му, обмеживши постачання туди українського металобрухту – ключової сировини для його прибуткової роботи.

Та «Схеми» спільно з центром розслідувань RISE Moldova, встановили, що в період дії санкцій експорт брухту з України не зупинився: його продовжили ввозити на територію невизнаної «ПМР» через фірму-посередника. Яка, до того ж, пов’язана з найбільшим олігархом і неофіційним лідером Молдови Плахотнюком. ЗМІ обох країн неодноразово писали про його дружні стосунки та партнерство з Петром Порошенком, визнавав це і сам Плахотнюк. Що змусило Петра Порошенка різко змінити своє ставлення до підприємства, яке фінансує сепаратистський режим в сусідній державі? Невже його давнішня дружба з молдавським олігархом Плахотнюком змогла переважити геополітичні інтереси України?