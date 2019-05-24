Перші години президентства Зеленського і кортеж Коломойського в Тимошенко й Авакова («СХЕМИ» | №216)

Церемонія в Раді, міжнародні гості та червона доріжка – гарячий для української політики тиждень розпочався із інавгурації Володимира Зеленського. Та поки тисячі камер транслювали урочистості та перше звернення шостого президента до Ради й українців, «Схеми» звернули свою увагу на те, що лишилося поза увагою громадськості. Спеціальний репортаж «Схем» з-за лаштунків інавгурації.

Після дворічного екзилу олігарх Ігор Коломойський повернувся в Україну – як він сам каже, через сімейні обставини. І вже навіть заявив, що хоче прожити тут наступні п’ять років – при цьому, за його словами, він не збирається впливати на президентство Зеленського. Та поки новий президент випускав свої перші укази, робив кадрові призначення і запекло сперечався із Верховною Радою про розпуск і дати та правила дострокових виборів – Коломойський, схоже, протягом тижня мав щільний графік зустрічей із низкою українських політиків, включно з Юлією Тимошенко. Правда, сам він каже, що це інсценування для «дезорієнтації журналістів».