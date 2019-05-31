«Країна мрій» для Коломойського: що потрібно олігарху від України? («СХЕМИ» | №217)

В Україні – гаряча політична пора, попереду – парламентські вибори. «Схеми» вже встигли зафіксувати перемовини олігарха Ігоря Коломойського з впливовими українськими політиками, які в майбутньому можуть стати союзниками партії Володимира Зеленського під час формування уряду. Він приїжджав до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Тричі бачили його кортеж у гостях в лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко. Навіщо Коломойському контролювати владу? Що потрібно олігарху від держави? «Схеми» проаналізували ті бізнесові інтереси Коломойського, які можуть йти врозріз з інтересами суспільства.